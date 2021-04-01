Катунь24: Турнир в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» прошёл для школьников в Барнауле

Всего в «Весеннем кубке Барнаула» приняли участие 16 команд. Игру провел капитан команды знатоков элитарного клуба Константин Рудер.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Турнир в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» прошёл для школьников в Барнауле

12 тем, 5 вопросов в каждой. Были и про роботов, и про сервис TikTok. Кубок прошел в спортивном формате «Что? Где? Когда?». Играло сразу несколько команд. Константин Рудер отметил, ребята действительно соскучились по интеллектуальным играм. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году турниров такого масштаба в Барнауле не было.

«Ребята заряжены на игру, и, я думаю, именно такой формат интеллектуального общения, ответов на вопросы готовит даже больше не столько к другому формату проведения интеллектуальных игр, сколько к тому, что ребят ждет в старших классах, при поступлении в университет. Понимание, как за короткое время сформировать ответ на нужный вопрос», — рассказал Константин Рудер.

Кубок провели благодаря гранту президента России и волонтерам-благотворителям. Это больше 2 млн рублей. На эти же деньги Клуб интеллектуальных игр Барнаула проводит регулярные игры, привозит почетных гостей из телевизионного клуба для обмена опытом. Это единственная спортивная площадка «Что? Где? Когда?» для школьников в краевой столице.

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