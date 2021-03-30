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Алтайский край

Катунь24: Талая вода заливает дом в центре Барнаула

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Талая вода заливает дом в центре Барнаула29 марта 2021, 12:30

Видео поделились подписчики группы «В курсе 22» во «ВКонтакте».

Фото: "В курсе 22"

На видео вода проникает в подъезд дома по адресу: проспект Строителей, 6. По сообщению автора поста, жильцы дома сталкиваются с затоплением подъезда не первый день.

«Выплыли на улицу, теперь нам возвращаться назад. Вся эта вода идет в подъезд», – комментирует автор видео.

Кроме того, в этом доме проживает ребенок с инвалидностью, для которого подтопление создает дополнительные трудности в передвижении.

 

Катунь24

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