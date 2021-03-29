Катунь24: Тоннели в снегу пробивают в Змеиногорске для доступа к отдалённым улицам

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Тоннели в снегу пробивают в Змеиногорске для доступа к отдалённым улицам28 марта 2021, 14:48

Для комфортного доступа жителей Змеиногорска к центру города рабочим приходится пробивать «катакомбы».

Фото: Змеиногорский вестник

На улицах города образуются двухметровые снежные тоннели. Фотографией поделилась газета «Змеиногорский вестник». Работы проходят непросто: помимо снега с водой также появляются граждане, которые создают конфликты с рабочими.

«На улице Уральская жительница выгнала тракториста, заявив, что работает он «неправильно», и с её точки зрения так улицу чистить нельзя», — рассказывают в газете.

Редакция «Змеиногорского вестника» призывает жителей не бросаться на трактористов и не создавать конфликтов во время и без того непростой ситуации с обилием снега на улицах города.

Катунь24