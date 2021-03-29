Катунь24: Тоннели в снегу пробивают в Змеиногорске для доступа к отдалённым улицам

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Тоннели в снегу пробивают в Змеиногорске для доступа к отдалённым улицам28 марта 2021, 14:48
Для комфортного доступа жителей Змеиногорска к центру города рабочим приходится пробивать «катакомбы».
Фото: Змеиногорский вестник
На улицах города образуются двухметровые снежные тоннели. Фотографией поделилась газета «Змеиногорский вестник». Работы проходят непросто: помимо снега с водой также появляются граждане, которые создают конфликты с рабочими.
«На улице Уральская жительница выгнала тракториста, заявив, что работает он «неправильно», и с её точки зрения так улицу чистить нельзя», — рассказывают в газете.
Редакция «Змеиногорского вестника» призывает жителей не бросаться на трактористов и не создавать конфликтов во время и без того непростой ситуации с обилием снега на улицах города.