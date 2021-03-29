Катунь24: Третью волну коронавируса ждут в Алтайском крае

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Третью волну коронавируса ждут в Алтайском крае28 марта 2021, 09:46

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что медики ждут третью волну коронавируса.

Фото: pixabay.com

В интервью «Алтайской правде» Дмитрий Попов рассказал, что в регионе и в России в целом ещё нет достаточной иммунной прослойки, поэтому третья волна заболеваемости вполне возможна.

В первую волну чаще болели молодые, а во вторую было много тяжёлых пациентов среди пожилых людей. Министр считает, что в третью волну попадут обе эти категории, а также дети.

«Опыт 2020 года нам позволяет организовывать медпомощь в пандемию по другим профилям, не закрывать плановую помощь и целые больницы. Мы научились с этой инфекцией работать. Научились предупреждать вспышечный характер заболевания внутри медицинской организации, когда ранее были вынуждены её закрывать», — пояснил глава алтайского Минздрава.

Катунь24