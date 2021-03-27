Катунь24: Телец рискует ввязаться в конфликт, а Рыбы почувствуют тягу к однозначности. Гороскоп на 27 марта

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Телец рискует ввязаться в конфликт, а Рыбы почувствуют тягу к однозначности. Гороскоп на 27 марта27 марта 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 марта.

Овен то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Овну), а собственная придирчивость. Овну сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Это день, когда Телец рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Тельца, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Близнецов начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Близнецам сегодня легче пережить разгромную критику коллег по поводу их профессиональных качеств, чем невинную шутку о их взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Близнецы тоже могут реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

В голову Рака может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Раку сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

На первом месте у Льва будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Льву сегодня лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Девизом Девы будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого сегодняшний день может буквально сыпать искрами. Если Дева не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ей лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Весы будут чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Весов грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, сегодня Весы лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Главное, что будет заботить Скорпиона, – это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Скорпиона будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Все мысли и планы Стрельца будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Стрельцу стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Козерог будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Козерог хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Водолей будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Водолея такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще сегодня Водолею противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Рыбы почувствуют тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у них активное неприятие. В каждом вопросе Рыбам захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24