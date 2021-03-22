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Алтайский край

Катунь24: Три человека надышались дымом во время пожара в Бийске

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Три человека надышались дымом во время пожара в Бийске21 марта 2021, 12:48

Несчастный случай произошел сегодня, 21 марта 2021 года.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар случился в частном доме в переулке Свердловском. К моменту прибытия пожарно-спасательной службы, огонь успел распространяться на крышу и веранду деревянного здания. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, проживавший в доме мужчина и восьмилетний ребенок покинули горящий дом через окно. Пожарными также была спасена женщина, оказавшаяся в отрезанном огнем помещении. Все трое пострадавших успели надышаться дымом, им потребовалась медицинская помощь.

Для полной ликвидации огня спасателями потребовалось около 20 минут. Общая площадь возгорания – 50 кв.м. Причина произошедшего уточняется.

По информации МСЧ, пожары в частных секторах, в домах и квартирах граждан регистрируются в Алтайском крае ежедневно. Среди самых распространенных причин возгораний – нарушение правил эксплуатации печного отопления или электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

Катунь24

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