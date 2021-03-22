ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Тушите свет: барнаульцы станут участниками «Часа Земли»

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Тушите свет: барнаульцы станут участниками «Часа Земли»21 марта 2021, 12:20

Всероссийскую акцию в Барнауле поддерживают с 2013 года.

Фото: www.earthhour.org

Во время акции, 27 марта 2021 года, с 20:30 в столице Алтайского края на 60 минут отключают внешнюю подсветку административных, культурных, учебных, промышленных и торговых зданий, сообщает официальный сайт Барнаула. Все желающие горожане могут поддержать «Час Земли» и даже отметить свое участие на специальной карте. Активная поддержка акции может помочь Барнаулу стать ее столицей.

Выключение света символизирует внимание к сохранению природных ресурсов и бережному отношению к окружающей среды. Помимо этого, в рамках «Часа Земли» в школах, библиотеках, музеях и других образовательных учреждениях проводят выставки и экологические уроки.

Ещё по теме: Рассказываем, когда пройдёт международная акция «Час Земли».

 

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайская аферистка продала девушке из Курска несуществующих енотов

Мар 22, 2021
Алтайский край

Горняк22: Двое взрослых и ребенок надышались дымом в горящем доме в Бийске

Мар 22, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Пассажиры маршрута №33 в Барнауле жалуются, что их не довозят до конечной

Мар 22, 2021
Коронавирус

Горняк22: 13 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Мар 22, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar