Катунь24: Теплее нормы: синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в конце марта

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Теплее нормы: синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в конце марта21 марта 2021, 10:43

Прогноз погоды на третью декаду месяца дал и.о. начальника Алтайского ЦГМС Дмитрий Савин в интервью «Вести Алтай».

Фото: pixabay.com

После теплых выходных в Алтайском крае вновь ожидается небольшое похолодание. В понедельник, 22 марта, ночью по региону будет −2… −7 градуса, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем ожидается +2… +7 градусов. Также возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега в большинстве районов края.

Новая волна потепления, по прогнозам Дмитрия Савина, придет в Алтайский край с 27 марта. Также он отметил, что этой весной ожидается сложная ситуация с паводком из-за чрезмерно увлажненной почвы.

«Конкретного прогноза по датам вскрытия рек еще нет. Но уже известна основная проблема – осенью было сильное переувлажнение почвы. При активном снеготаянии талой воде просто некуда будет уходить. Вторая проблема – снегозапас, который сейчас незначительно превышает норму. Если весна будет с резким потеплением, таяние снега создаст проблемы», – отметил Дмитрий Савин.

Ранее благодаря данным «Яндекс. Погода» стало известно, когда придет весна в Алтайский край.

Катунь24