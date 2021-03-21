Катунь24: Telegram запустил голосовые чаты в каналах

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Telegram запустил голосовые чаты в каналах20 марта 2021, 15:32

Пользователи мессенджера теперь смогут назначать спикеров и сохранять записи в виде подкастов.

Фото: pixabay.com

«Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей – благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией», – цитирует разработчиков РИА Новости.

Сохранять голосовые чаты можно будет как подкасты, а в списке участников будут отображаются их биографии. Чтобы стать участником, слушатели могут «поднять руку», а спикеры подключатся к чату от имени своих каналов, оставаясь анонимными. При этом администраторы каналов и групп смогут рассылать пригласительные ссылки.

Таким образом, полагают разработчики Telegram, нововведение позволит превратить Telegram-каналы в полноценные радиостанции.

Катунь24