Катунь24: Танцор из Алтайского края вновь снялся в клипе группы Little Big

Танцор из Алтайского края вновь снялся в клипе группы Little Big09 марта 2021, 12:01

За первые три часа после публикации видео собрало более полумиллиона просмотров, 73 тысячи лайков и восемь тысяч комментариев.

Фото: youtube.com/Little Big Embedded video for Танцор из Алтайского края вновь снялся в клипе группы Little Big

Ролик появился на YouTube-канале музыкального коллектива.

Одну из главных ролей вновь исполнил Дмитрий Красилов. По сюжету в конце клипа ему стирают память, после чего он идёт сниматься в видео на песню Uno. Затем перед зрителями появляется первый кадр этого музыкального клипа.

Сценарий ролика написали солист коллектива Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, которая неоднократно работала над клипами группы.

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Напомним, уроженец Заринска Дмитрий Красилов уже был героем клипов группы Little Big. В марте 2020 года на YouTube-канале коллектива вышло видео на песню Uno c участием артиста. С этой песней музыканты должны были выступать на конкурсе «Евровидение-2020». Из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен. Однако за это время танцор влюбил в себя многих зрителей, которые ласково прозвали его Пухляш.

В августе 2021 года группа опубликовала клип на песню Tacos. По сценарию Красилов приходит на кухню, планируя перекусить. Пока бутерброд греется в микроволновке, герой отвлекается на обеденный стол, на котором кетчуп, горчица, хот-дог и бутылка газировки превратились в участников Little Big.

Катунь24