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Катунь24: Тигр из барнаульского зоопарка продемонстрировал свой «грозный» рёв

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Тигр из барнаульского зоопарка продемонстрировал свой «грозный» рёв19 февраля 2021, 13:37

Instagram-аккаунт барнаульского зоопарка опубликовал видео со своим «поющим» питомцем.

Правда, вместо ожидаемого сурового рычания тигр на видео издаёт не свойственные этому животному высокие звуки. В зоопарке смогли объяснить, почему тигр так делает.

«С самого рождения он таким образом привлекал внимание многодетной мамы. Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми, и орал, пока она не бросит всё и не придёт к нему», – пояснили сотрудники зоопарка.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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