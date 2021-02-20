Катунь24: Тигр из барнаульского зоопарка продемонстрировал свой «грозный» рёв

Тигр из барнаульского зоопарка продемонстрировал свой «грозный» рёв19 февраля 2021, 13:37

Instagram-аккаунт барнаульского зоопарка опубликовал видео со своим «поющим» питомцем.

Правда, вместо ожидаемого сурового рычания тигр на видео издаёт не свойственные этому животному высокие звуки. В зоопарке смогли объяснить, почему тигр так делает.

«С самого рождения он таким образом привлекал внимание многодетной мамы. Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми, и орал, пока она не бросит всё и не придёт к нему», – пояснили сотрудники зоопарка.