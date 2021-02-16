Катунь24: Телеканал «Катунь 24» дарит возможность встретиться с известным человеком в неформальной обстановке • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Телеканал «Катунь 24» дарит возможность встретиться с известным человеком в неформальной обстановке15 февраля 2021, 21:44

Первый розыгрыш в рамках нового проекта — это встреча с телеведущим Егором Мотаевым. В нём приняли участите более 2 тысяч человек в социальной сети Инстаграм. Победителя выбирали с помощью генератора случайных чисел.

Победителем стала жительница Барнаула Ирина Шахурина. Девушка работает инженером-исследователем металлографической лаборатории на заводе. За чашкой чая речь шла о закулисье ТВ, работе журналистов и операторов. По словам Ирины, встретиться с человеком из телевизора — это интересно, а работать на ТВ — сложно.

«Для меня это совсем неизвестно. Мне было б интересно, как это — работать ведущим. Также, как и другим. Вы говорили там, спортсмен и еще кто-то. Я думаю, это интересно», — поделилась Ирина Шахурина — победительница розыгрыша.

Также Ирина получила ценные подарки от партнеров розыгрыша. Для жителей нашего региона это уникальный проект. Это живое общение с известными людьми: спортсменами, писателями и артистами — с теми, кого мы не можем встретить в будничной жизни, пообщаться и задать интересующие вопросы. Имя следующего героя розыгрыша и дату его проведения мы назовём позже, следите за актуальной информацией в Instagram-аккаунте телеканала «Катунь 24».

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