Катунь24: Трифонов день: традиции и приметы на 14 февраля • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Трифонов день: традиции и приметы на 14 февраля14 февраля 2021, 08:02

По приметам на 14 февраля судили о том, какая будет весна, а также угадывали погоду на ближайшие дни. В народном месяцеслове день получил название Трифонов день, Трифон-перезимник, Трифон-мышегон.

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Православная церковь 14 февраля почитает память мученика Трифона (232-250), пострадавшего за веру при императоре Деции Траяне. Святой жил во Фригии (Малая Азия), с детских лет был наделен силой чудотворения. Греческие источники повествуют, что он спас жителей родного селения Кампсада от голода. Однажды здесь в огромном количестве появились гады и вредные насекомые. Они уничтожали листья на кустах и деревьях, всякую зелень, посевы злаковых. По молитве Трифона на землю явился ангел и поразил вредителей. Сам же святой «связал их клятвою, чтобы они ушли в недоступные места».

Будучи отроком, Трифон исцелял любые болезни и мог изгонять бесов из людей. Он вылечил одержимую нечистым духом дочь римского императора Гордиана. Причем бес, мучавший девушку, провещал, что никто не может его отсюда изгнать, кроме отрока Трифона.

В 249 году на римский престол взошел император Деций. С этого момента начались жестокие гонения на христиан. В 250 году святой Трифон был схвачен, подвергнут страшным истязаниям и казнен.

Традиции и обычаи

В этот день сельские девушки молились святому Трифону о хороших женихах, ведь февраль – пора свадеб. Трифонов день (14 февраля) совпадает с католическим днем святого Валентина, или днем всех влюбленных.

Девицы по птицам гадали о том, каким будет их будущий супруг. Поворожить о суженом можно и сегодня. Если 14 февраля вы увидите пару:

синичек, то суженый будет молодым, добрым и веселым;

ворон – супруг будет старше вас и строгим;

сорок – муж будет болтливым и легкомысленным.

Замужние женщины, мечтающие забеременеть, бросали в водоем, на котором практически нет льда, букет цветов и молились Богу.

Если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, им будут не страшны любые преграды и соблазны. Брак, заключенный 14 февраля, обещает быть счастливым и крепким.

В народной традиции, святой Трифон считался охранителем садов и полей от гадов (насекомых, червей, мышей), покровителем птиц и пособником в земледелии. В крестьянском сознании он ещё воспринимался как покровитель домашних птиц. Святого часто изображали на иконах с белой птицей около плеча или на руке. Поэтому в день его памяти, а также на Сретение (15 февраля) закармливали домашних птиц. Ещё на Трифонов день делали свечки, а на Сретения несли их в церковь для освящения.

Крестьяне в этот день заговаривали мышей, чтобы не портили скирды с хлебом. С одной стороны, этот обряд вызван реальным положением дел, потому что в конце зимы голодные грызуны пробираются в зернохранилища и дома. С другой стороны, привязка ритуала к Трифонову дню произошла под влиянием эпизода из жизни святого – изгнание им насекомых и гадов из Кампсада.

Если грызуны в эту пору начинали подбираться к посевам, наши предки совершали обход полей с молебном Божьей Матери, Спасителю и угоднику Трифону. Верили, что после такого обхода вредители на полях пропадут. Такие крестные ходы совершались на Красную горку.

Приметы и поверья

Если на Трифона много звёзд на небе, весна будет поздняя. Если к концу дня небо покроется прозрачными белыми облаками, погода будет хорошая. Длинные сосульки – длинный лен. Погода на Трифона указывает, какой будет погода в течение месяца. Если в этот день тепло, то ближайшие 30 дней будут теплые. Снег идет – к дождливой весне. Морозный день – весна будет поздней и холодной. Увидеть падающую звезду – к теплой весне.

По материалам сайта vsyamagik.ru

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