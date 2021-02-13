Катунь24: Три человека погибли на пожарах в минувшие сутки в Алтайском крае • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Три человека погибли на пожарах в минувшие сутки в Алтайском крае12 февраля 2021, 10:33

Пожарные обнаружили в сгоревших домах двоих мужчин и женщину без признаков жизни.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

11 февраля 2021 года в 18:37 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Гуселетово Романовского района.

На момент прибытия пожарных на одном из частных подворий по улице Октябрьской открытым огнем полыхала крыша жилого дома, также наблюдалось плотное задымление внутри строения. Открытое горение ликвидировать удалось за 20 минут. Общая площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. При разборе обрушившихся конструкций были обнаружены тела двух погибших мужчин. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

12 февраля 2021 года в 4:14 в селе Полуямки Михайловского района загорелся дом. На момент прибытия пожарных на место происшествия из-под крыши частного жилого дома вырывались пламя и клубы густого черного дыма.

Когда удалось локализовать открытое пламя, в одной из комнат строения была обнаружена погибшая хозяйка дома. На месте работают следственно-оперативные органы. Обстоятельства гибели и причину пожара установят специалисты, сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

Катунь24