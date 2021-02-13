Катунь24: Три человека погибли на пожарах в минувшие сутки в Алтайском крае • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Три человека погибли на пожарах в минувшие сутки в Алтайском крае

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Три человека погибли на пожарах в минувшие сутки в Алтайском крае12 февраля 2021, 10:33

Пожарные обнаружили в сгоревших домах двоих мужчин и женщину без признаков жизни.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

11 февраля 2021 года в 18:37 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Гуселетово Романовского района.

На момент прибытия пожарных на одном из частных подворий по улице Октябрьской открытым огнем полыхала крыша жилого дома, также наблюдалось плотное задымление внутри строения. Открытое горение ликвидировать удалось за 20 минут. Общая площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. При разборе обрушившихся конструкций были обнаружены тела двух погибших мужчин. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

12 февраля 2021 года в 4:14 в селе Полуямки Михайловского района загорелся дом. На момент прибытия пожарных на место происшествия из-под крыши частного жилого дома вырывались пламя и клубы густого черного дыма.

Когда удалось локализовать открытое пламя, в одной из комнат строения была обнаружена погибшая хозяйка дома. На месте работают следственно-оперативные органы. Обстоятельства гибели и причину пожара установят специалисты, сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка оперштаба на 10 февраля

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Октябрьские школьники учатся выбирать!

Фев 13, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Диспетчерская служба для инвалидов по слуху

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Оценка доступности и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Алтайского края

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Цифровой диктант в области безопасности персональных данных

Фев 13, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar