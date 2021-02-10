Катунь24: Топ недорогих и приятных подарков на 14 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Топ недорогих и приятных подарков на 14 февраля09 февраля 2021, 16:50

День всех влюбленных – прекрасный повод продемонстрировать свои чувства второй половинке, осталось лишь найти подходящий для этого презент. Мы подготовили для вас идеи недорогих и приятных подарков на 14 февраля.

Фото: pixabay.com

Шоколадные фигурки — это могут быть сердечки, всевозможные надписи, зверушки и все, что значимо для вас двоих. Такой вкусный подарок точно станет залогом сладкого и приятного праздника.

Фруктовый букет – чудесная полезная альтернатива цветам. Такой презент станет красивым и вкусным приложением к празднику.

Домашние тапочки – мягкий теплый подарок, который однозначно демонстрирует заботу и внимание.

Любимый кофе или чай в подарочной упаковке – хороший способ побаловать вторую половинку.

Оригинальная флешка – пригодится и ей, и ему, подарок точно не будет лишним для современного человека.

Обложка для документов – красивая и нужная вещь, так что смело дарите.

Теплый красивый шарф очень пригодится в разгар зимы.

Увлекательная книга – всегда хорошее решение подарка.

Яркие домашние носочки – милый сувенир в честь праздника, который точно не будет дома лишним.

Подушки с фото – недорогая, но очень милая и искренняя вещь, которая точно не будет лишней в доме любящих людей.

Шарж любимого человека – веселый и прикольный подарок, который сделает праздник ярче и интереснее.

Самый лучший подарок – подарок, сделанный своими руками. В него вкладывается частичка души и тепла, искренности и заботы. Поэтому не пожалейте нескольких часов, чтобы сделать любимому человеку действительно достойный и памятный подарок. И не волнуйтесь о своих талантах, существует множество вариантов подарка, который может сделать каждый!

Вот вам удачные примеры:

Банка «100 причин моей любви» – идеальный подарок от любящего человека.

Стихи собственного сочинения, даже если они будут банально простыми, все равно подарят массу эмоций.

Фотоколлаж – отличный презент любимой или любимому. Для его создания просто найдите совместные фото, придумайте им смешные или трогательные надписи и разместите на одном полотне.

Видеопоздравление – яркий и нетривиальный способ порадовать родных.

Домашний пирог точно сделает праздник слаще и приятнее.

Мыло ручной работы – очень трогательный презент, который легко сделать, следуя видеоинструкции.

Праздничный ужин домашнего приготовления – суперпредложение для любителей праздников вдвоем.

Главное в презенте для любимых – забота, внимание и любовь! Неважно, сколько будет стоить ваш подарок, главное, чтобы в нем чувствовалось ваше участие, а не просто бесчувственная покупка первой попавшейся вещи. Все-таки вы выбираете презент в честь Дня всех влюбленных. Значит, главная его задача – стать символом ваших чувств.

По материалам сайта gidpodarit.ru

Катунь24