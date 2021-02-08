Катунь24: Телец будет склонен судить обо всем чересчур резко, а Лев будет буквально излучать успех. Гороскоп на 7 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Телец будет склонен судить обо всем чересчур резко, а Лев будет буквально излучать успех. Гороскоп на 7 февраля07 февраля 2021, 07:15

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 7 февраля.

День для Овна будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Овен почерпнет из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений – тем лучше! сегодня Овен будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Телец будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Тельце-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! сегодня для Тельца не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Тельцу лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Залог успеха Близнецов в делах – это люди, которые их поддерживают. В одиночку Близнецы не сделают и малой части того, что задумали, зато опираясь на единомышленников, способны перевыполнить план! Кроме того, Близнецы могут с удивлением обнаружить среди лояльных им людей даже тех, от кого они этого никак не ожидали. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Близнецы сегодня могут смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

День Рака обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Рака переменами к лучшему в его жизни.

Лев будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Льву не надо сегодня делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.

Лучше всего Деве будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним она сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Дева способна обнаружить свою изюминку, и это раскрасит ее будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Деве лучше держаться в стороне – сегодня ее мышление не отличается глобализмом, и она рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Дева вряд ли сумеет за ней успеть.

Весы ожидает успех во всем, что связано с повышением их профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют им заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где они еще не бывали. сегодня Весы имеют возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Большую часть времени Скорпиону придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Скорпион сегодня проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Стрельца может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Стрельца людьми достаточно остро. Сам же Стрелец может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Стрельцу надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Козерог будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Козерог может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Козерог-начальник может сделать сегодня – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Козерог-подчиненный успеет переделать массу дел!

Звезды гороскопа советуют Водолею задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Водолею стоит собраться с духом и рискнуть. сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Залогом успеха Рыб в делах станет лозунг «Знание – сила!». Им стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Рыбам есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Рыб в голове, тем больше новых дверей откроется перед ними. И тем заманчивей окажутся перспективы.

По материалам сайта Гороскоп 1001

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