Катунь24: Три жителя Алтайского края получили президентские награды

Соответствующий указ 1 октября 2021 года подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Фото: wikipedia.org

Два жителя Алтайского края – старший электромеханик Алтайского регионального центра связи — филиала общества «Российские железные дороги» Андрей Бобров и начальник железнодорожной станции Славгород Анатолий Подсадний – награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получила заведующая медицинской частью санатория-профилактория «Березовая роща» Центрального банка России Элина Шульга, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Возглавляемая Андреем Бобровым бригада выполняет проверку, настройку и ремонт устройств связи на производственном участке протяженностью 480 километров полигона Западно-Сибирской железной дороги. За последние 13 лет им подано 14 рационализаторских предложений, которые позволили повысить надежность работы оборудования и улучшить качество связи. Он подготовил пять молодых специалистов.

Анатолий Подсадний посвятил работе на железнодорожном транспорте почти 40 лет. Коллектив железнодорожной станции под его руководством успешно трудится над улучшением качественных и количественных показателей, ежегодно перевыполняя план по погрузке, выгрузке грузов. Активно участвует в общественной жизни города Славгорода. Так, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на станции был установлен мемориал.

При участии Элины Шульги открыты 22 новых лечебных кабинета в санатории, внедрено более 80 методик лечения и реабилитации пациентов. Ежегодно она консультирует более 120 пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной и костно-мышечной систем. Кроме того, Элина Шульга – соавтор 4 патентов на изобретения, автор более 50 научных статей.

По традиции в адрес награжденных поздравительные телеграммы направит губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Катунь24