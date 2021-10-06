Катунь24: Театр кукол имени Брахмана в Рубцовске открыл свои двери после капремонта

В Рубцовске завершили капитальный ремонт старейшего городского учреждения культуры. 57-й театральный сезон открылся интерактивным спектаклем «Куклы тоже ходят в школу». Действие проходило не только внутри помещения, но и на благоустроенной открытой площадке около театра.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

В краевом Министерстве культуры сообщают, что на ремонт здания, покупку оборудования и благоустройство прилегающей территории в 2019-2021 годах из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделили около 30 миллионов рублей.

Так, в рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2020-2021 годах проводился капитальный ремонт здания театра. На эти цели из краевого и городского бюджетов направили 4,1 миллиона рублей. В сентябре текущего года завершили благоустройство территории театра. Общая стоимость проекта составила почти 14 миллионов рублей, средства выделили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Кроме этого, с 2019 года рубцовский театр кукол участвует в федеральной программе по поддержке творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров. Более 10 миллионов рублей за три года направили на оборудование и расходы для постановок.

Катунь24