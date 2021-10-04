Катунь24: Туризм, зарплаты, торговля с Казахстаном: об итогах работы правительства Алтайского края за минувшую неделю

Рассказываем, как прошла рабочая неделя в Алтайском крае.

Embedded video for Туризм, зарплаты, торговля с Казахстаном: об итогах работы правительства Алтайского края за минувшую неделю

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на этой неделе принял участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Его провели главы двух государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Президент России отметил роль регионов в поддерживании традиций добрососедства и развитии экономического сотрудничества.

По словам Путина, за семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34 % и составил 14 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 миллиардов долларов.

Для Алтайского края Казахстан – основной внешнеторговый партнер. Товарооборот с Казахстаном в прошлом году превысил 440 миллионов долларов. Регион поставляет в Казахстан кокс, железнодорожные вагоны, руду, лесоматериалы, сельхозтехнику, котельное оборудование, продовольственные товары, фармацевтическую и другие виды продукции.

Алтайские аграрии намолотили почти 4,7 миллионов тонн зерна. Корнеплодов сахарной свеклы в этом году выкопали 400 тысяч тонн. О ходе уборочной на оперативном совещании в правительстве края сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

Есть определённые успехи и в сфере туризма. 890 тысяч туристов отдохнули в Алтайском крае этим летом. По сравнению с прошлым «пандемийным» годом, этот показатель увеличился на 40 %.

Также Виктор Томенко провёл заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Глава региона резюмировал, что хоть средняя заработная плата в регионе в течение трёх лет неуклонно растёт, но локомотивом в этой работе по-прежнему служат бюджетные организации. Реальный сектор экономики пока отстаёт. Губернатор также подчеркнул, что предстоит определить обязательства по росту заработной платы на 2022 год в региональном трехстороннем соглашении между Правительством региона, профсоюзами и работодателями. О трудоустройстве речь шла и на праздновании 30-летия Службы занятости Алтайского края. Благодаря её специалистам с 1991 года более полутора миллионов человек смогли найти работу. Виктор Томенко поздравил работников и ветеранов Службы и вручил им награды.

Важным событием уходящей недели стали Шукшинские дни на Алтае. В афишу традиционного кинофестиваля вошли 11 полнометражных и 20 короткометражных фильмов. Ежегодно литературную Шукшинскую премию получают писатели, чьи произведения продолжают лучшие традиции отечественной литературы. В этом году её присудили Михаилу Щукину за роман «Ямщина». Награду вручил Виктор Томенко.

На следующей неделе ожидается первая рабочая сессия нового созыва Алтайского краевого Законодательного Собрания, в ходе которой определится спикер краевого парламента.

Катунь24