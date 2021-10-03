Катунь24: Топ-5 рецептов, которые обязательно стоит приготовить в октябре

Октябрь — макушка осени. Урожай собран — в кладовых есть все, что душа пожелает. За окном дует ветер, моросит дождь, а на кухне тепло и уютно. Мы подготовили для вас подборку блюд, готовятся достаточно быстро и из продуктов, которые почти всегда есть под рукой в осеннюю пору.

Фото: pixabay.com

Картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

Картофель — 1,5 кг.

Шампиньоны — 500 гр.

Масло сливочное — 30 гр.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 шт.

Луковица — 3 ст. л.

Сметана — 250 гр.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Очистите лук, нарежьте и обжарьте на масле. Затем мелко нарежьте грибы и положите их к луку. Посолите, поперчите и готовьте до готовности. По желанию можно добавить немного чеснока. Отварите картофель, добавьте сливочное масло и сделайте пюре. После того как пюре остынет, добавьте к нему 3 ст л. муки и тщательно перемешайте. Руками сделайте небольшую картофельную лепешку и положите внутрь грибы. Заверните и обкатайте в муке. Жарьте до готовности на среднем огне.

Рататуй

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт.

Баклажаны — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Помидоры — 500 гр.

Зелень — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Соус для рататуя:

Томатная паста — 300 гр.

Болгарский перец — 2 шт.

Лук — 2 шт.

Сахар — ½ ч.л.

Масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Нарежьте тонкими кружочками баклажаны, посолите и оставьте на 30 мин, чтобы они не горчили. Позже промойте и пусть высохнут. Кабачки и помидоры тоже нарежьте тонко кружочками. Также нарежьте лук и тушите на масле. К овощам добавьте томатную пасту и нарезанный болгарский перец. Потушите в течение 10-15 минут малом огне, а затем добавьте зелень. Выложите овощи в форму, накройте фольгой и запекайте в течение часа в духовке.

Тыквенный чизкейк

Ингредиенты:

Печенье «К чаю» — 250 гр.

Фундук — 50-55 гр.

Масло — 80 гр.

Сахар — 50 гр.

Сметана — 200 гр.

Молоко сгущенное — 7 ст. л.

Тыквенное пюре — 400 гр.

Шоколадные крошки — по вкусу

Корица — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Сначала измельчите печенье и фундук. К смеси добавьте сливочное масло, сахар и немного соли. Кусочки теста выложите в форму и разровняйте так, чтобы основа чизкейка была примерно 7-8 мм. Затем уберите ее в холодильник. Взбейте до пены сметану и одновременно добавляйте сгущенное молоко. ½ смеси перемешайте с тыквенным пюре и добавьте корицы. Выложите массу на основу, а часть крема нанесите сверху. Уберите тесто в холодильник не менее, чем на 2 часа. Перед употреблением посыпьте шоколадной крошкой.

Свинина с грибами

Ингредиенты:

Свинина — 600 гр.

Шампиньоны — 250 гр.

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Сметана — 200-250 гр.

Приправа к мясу — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — 3 ст. л.

Приготовление:

Тщательно вымойте и обсушите кусок свинины. Нарежьте мясо небольшими кусками. Нашинкуйте морковь и лук. Шампиньоны нарежьте вдоль на 4 части. В течение 5 минут обжаривайте лук, затем добавьте морковь и тушите в течение 7 минут. К массе добавьте грибы и обжаривайте еще 10 минут. На сильном огне обжаривайте мясо несколько минут. Переложите свинину к овощам и залейте сметаной. Тушите в течение 10-15 минут до готовности.

Тыквенный крем-суп

Ингредиенты:

Тыква 1 кг.

Красный лук 1 шт.

Чеснок 4 зубчика

Куриный бульон 1 л.

Бренди 100 мл.

Сахар 2 ст. л.

Сливочное масло 50 гр.

Оливковое масло 20 мл.

Сливки (35%) 100 мл.

Соль, перец по вкусу

Тыквенные семечки по вкусу

Приготовление:

Мякоть тыквы нарежьте кубиками, лук и чеснок мелко порубите. Растопите в сотейнике кусочек сливочного масла, добавьте в него оливкового и лук, немного обжарьте на среднем огне. Затем добавьте к луку чеснок и обжарьте до появления сильного чесночного запаха. Добавьте тыкву и обжаривайте вместе с луком и чесноком, постоянно помешивая. Как только бока у тыквы станут карамельного цвета, посыпьте ее сахаром и влейте к ней бренди. Продолжайте тушить еще три минуты. Влейте в сотейник бульон, перемешайте. Дождитесь, пока бульон закипит, затем уменьшите огонь до минимума и варите 15 минут. После добавьте сливки, посолите, поперчите. Снимите с огня и с помощью блендера взбейте суп, чтобы он превратился в крем-суп.

Подавайте с тыквенными семечками.

По материалам

Катунь24