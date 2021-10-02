Катунь24: Трофимовы Вечерки: традиции и приметы на 2 октября

2 октября Православная церковь почитает память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за Христа во время царствования римского императора Проба.

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Однажды в Антиохии устроили языческий праздник. Пришедшие в город христиане Савватий и Трофим с горечью смотрели на бесчинства, происходившие во время торжества. Они молились Богу, прося наставить на истинный путь заблудшие души язычников. Святых схватили и отправили к правителю. На допросе они исповедали свою веру и решительно отказались отречься от неё.

Во время жестоких пыток Савватий скончался, а Трофима отправили в Синад к известному истязателю и палачу, Фригии Дионисию. Трофима обули в железные сапоги с острыми гвоздями и заставили три дня идти пешком. Искусный мучитель использовал различные пытки, но так и не смог сломить мужественного христианина. Мученика отправили в темницу. Там его стал посещать сенатор Доримедонт – тайный христианин. Он ухаживал за страдальцем, омывал и перевязывал его раны. Об этом стало известно мучителю, который пытался заставить Доримедонта отречься от христианства. Когда тот отказался, его вместе с Трофимом бросили на съедения зверям. Звери не тронули мучеников. Тогда святых усекли мечом.

Ещё в этот день чтят память Иеросхимонаха Алексия (1846-1928) – старца Смоленской Зосимовой пустыни, который известен своею ролью в избрании в 1917 году Всероссийского Патриарха.

Традиции и обычаи

Святые Савватий и Зосим считаются покровителями пчел и пчеловодов. Поэтому со 2 по 10 октября (Савватий-пчеловод) проходит пчелиная девятина. В это время работают на пасеке, собирают мед, подготавливают улья к зимовке.

Некоторые пасечники в этот день устраивали медовый праздник. Они угощали мёдом родственников, друзей и соседей. На столе обязательно присутствовали оладьи, которые перед употреблением макали в свежий мед. Поэтому день Зосимы и Савватия, да и всю пчелиную девятину называли лакомый стол. В эти дни утром на голодный желудок нужно съедать по чайной ложке мёда, запив теплой водой. Считалось, что это целительное средство защитит от любых недугов.

При боли в животе старые люди советовали употреблять до завтрака и после ужина растворенный в воде мёд. Примечали, что такой напиток помогает избавиться от тошноты, изжоги, боли в желудке, бессонницы, а ещё придает сил.

Молодежь 2 октября устраивала Трофимовские вечерки, во время которых девушки выбирали себе женихов. В хороводах и играх девушек к парням «припевали».

2 октября – последний срок сбора грибов-листопадников. Много грибов уже не набрать, но наполнить корзинку можно. Если долгое время стоит сырая погода, грибникам нужно искать склоны и пригорки, обращенные к солнцу.

Приметы и поверья

Если пчелы леток плотно залепляют, то зима будет холодной. Южный ветер – к хорошему урожаю озимых в следующем году. Если листья осины на земле лежат кверху лицом, то зима будет суровая, а если кверху изнанкой – теплая. Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году. Теплая и туманная погода – к благоприятной осени. Гром гремит – зима бесснежная будет. Если в этот день теплая погода, то улья нужно убирать на 10 октября.

Человек, родившийся 2 октября, обладает природным красноречием. Он уверен в себе и прямолинеен. В качестве талисмана ему подходит агат.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24