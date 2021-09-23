Катунь24: Телецкое озеро и Ороктойский мост: «Орел и решка» опубликовала новый выпуск об Алтае

Ведущие выпуска Регина Тодоренко и Тимур Родригез назвали Горный Алтай «главным местом силы» и посоветовали приезжать в регион вдохновиться «природной энергией и жизненной силой».

Фото: Кадр выпуска телепрограммы «Орел и решка. Россия» Embedded video for Телецкое озеро и Ороктойский мост: «Орел и решка» опубликовала новый выпуск об Алтае

Выпуск программы, в которой ведущие знакомятся с Республикой Алтай, опубликовали на YouTube телеканала «Пятница» 19 сентября 2021 года. Он входит в сезон «Чудеса России»: команда проекта путешествует «по самым непредсказуемым маршрутам» и показывает «родные места» жителям страны, как описано на сайте телеканала.

Отдых по-богатому — с золотой картой — в республике достался Тимуру Родригезу. Ведущий побывал в элитном отеле Altay Resort, где попробовал местные блюда с колоритом региона, познакомился с мастерами горлового пения, а также отправился наслаждаться видами и энергетикой Телецкого озера. Регина Тодоренко исследовала Горный Алтай с рюкзаком и восьмью тысячами рублями, побывав на Чемальской ГЭС, в Горно-Алтайском музее и сплавившись по Катуни.

В Республике Алтай сняли уже несколько выпусков программы: в августе 2018 года в регион приезжали Мария Горбань и Клава Кока. Также в 2019 году по республике путешествовали Мария Горбань и Мария Миногарова.

Фото: Кадры выпуска телепрограммы «Орел и решка. Россия».

Катунь24