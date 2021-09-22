Катунь24: Тельцу придется проявить твердость, а Скорпиону не стоит браться за новые проекты. Гороскоп на 22 сентября
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 22 сентября.
День, когда Овну не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Овну замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Овен может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.
Тельцу придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Тельца можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Тельца привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Телец будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Тельцу стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.
Близнецы могут испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что им поступит привлекательное предложение или же они познакомятся с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Близнецам придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звезды гороскопа советуют Близнецам тщательно взвесить все «за» и «против» – от их сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.
Ситуация может потребовать от Рака проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Раку придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Рак обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.
Звезды дарят Льву гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать «солнечно», и любые дела Льву будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Льва, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Льва не составит труда сразить всех своим обаянием.
Залогом успеха для Девы является осторожность. День не наделяет ее ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Девы инициативу, воспользуется ее неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Деве необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют ее втянуть.
Гороскоп обещает Весам прекрасный день гармонии и любви! Они могут сполна почувствовать это, даже если у них нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Весы на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одиноким Весам приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Весов есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.
Скорпиону не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Скорпиона из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.
Стрелец будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Стрельца будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Сегодня идеи Стрельца будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.
В голову Козерога могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Козерога могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться сегодня у Козерога в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.
День Водолея переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Водолея, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Водолей сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.
Рыбам необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Рыбам не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы их репутация и кошелек не пострадали, Рыбам сегодня не следует браться за то, что находится вне их компетенции: даже в простых делах они рискуют зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Рыбы не забудут посоветоваться с профессионалами.
По материалам сайта Гороскоп 1001