Катунь24: Три сосны и четыре берёзы: житель Алтайского края спилил деревья на 100 тысяч рублей

Мужчина признал свою вину и сообщил, что деревья спилил не только для себя, но и для дальнейшей продажи.

Фото: pixabay.com

Как сообщают в ведомстве, в полицию обратился сотрудник администрации Бийска. Мужчина рассказал, что кто-то срубил семь сырорастущих деревьев в лесном массиве в районе бийского заречья – три сосны и четыре березы. Ущерб оценили в сумму порядка 100 000 рублей.

В тот же день полицейским удалось установить личность «чёрного лесоруба», им оказался 43-летний житель села Усть-Катунь Бийского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Катунь24