Катунь24: Третий день выборов в Алтайском крае: актуальные данные и информация о нарушениях

В Алтайском крае проходит третий день голосования на выборах в депутаты Государственной думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Третий день выборов в Алтайском крае: актуальные данные и информация о нарушениях

Всего в регионе работают 1,8 тысяч избирательных участков. По последним данным, в голосовании приняли участие уже 615 259 жителей региона. Средняя явка составила почти 35 %. Высокие показатели — в Родинском, Суетском и Завьяловском районах.

Активнее всего голосовали в ЗАТО Сибирский – явка составила больше 62 %. Больше 42 % в Белокурихе. Также высокие показатели в Алейске и Яровом – по 39 %.

Почему в этом году выборы проходят три дня? Неужели это поможет поднять явку? На эти вопросы ответила председатель избирательной комиссии Ирина Акимова. Она объяснила: «Во-первых, такое решение принято для удобства избирателей, а во-вторых — из-за сложной эпидемиологической ситуации».

Существенных нарушений на выборах пока не обнаружили, сообщили в региональном избиркоме. Однако без вмешательства правоохранительных органов в процесс не обошлось.

«В одном случае мы отправили обращение в органы ГУВД по факту распространения в социальных сетях информации об обзвоне со стороны одного якобы избирательного объединения по мобильным телефонам 17 числа с призывом прийти и проголосовать за это избирательное объединение», — пояснила председатель Крайизбиркома Ирина Акимова.

Кроме того, в социальных сетях появилась информация, что в участковой избирательной комиссии № 55 якобы вскрыли сейф. Эту информацию ведомство опровергло.

Также из-за нарушения процедуры больше 90 бюллетеней признали недействительными из-за того, что они находились в переносной урне. Инцидент произошёл на участке № 177. На процессе голосования, по словам ведомства, это никак не отразилось. Сейчас избирательный участок продолжает работу в обычном режиме.

Катунь24