Катунь24: Три автомобиля попали в аварию в Барнауле

Пострадавших в ДТП людей нет.

Фото: instagram.com/avarkom.altay

Видеозапись аварии опубликовали в Instagram-аккаунте barnaul.insta. На кадрах видно, что оба автомобиля значительно пострадали: у них смяты части кузова, некоторые детали отвалились от корпусов.

Со слов участников произошедшего, автомобиль Nissan двигался по улице Солнечная Поляна от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта в левом ряду. В районе дома по улице Солнечная Поляна, 67, машина остановилась пропустить встречный поток автомобилей, чтобы затем повернуть налево во двор.

В этот момент водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть машины. Как прокомментировали в Аварийном комиссариате «Алтай», водитель автомобиля Subaru не смог вовремя перестроиться в правый ряд и наехал на автомобиль Nissan. От удара его отбросило на полосу встречного движения. Осколки, разлетясь по проезжей части, попали в автомобиль Toyota Mark 2.

Водители и прохожие в аварии не пострадали.

Катунь24