Катунь24: Треть жителей Алтайского края пожаловались на сплетников-коллег

58 % работающих жителей региона уверены, что их коллеги обсуждают их друг с другом.

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Опрос провела российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников – служба исследований hh.ru. Сплетников в коллегах заподозрила треть опрошенных из Алтайского края. 16 % при этом считают, что сплетников среди их коллег нет. 26 % людей затруднились ответить. Чаще о слухах и обсуждениях на работе сообщали респонденты 45-54 лет (63 %) и 25-34 лет (62 %).

Согласно собранным данным, наиболее распространены сплетни в профессиональных сферах «Производство, сельское хозяйство» (71 %), «Управление персоналом» (70 %) и «Юристы» (68 %). Меньше сплетен среди работников сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (49 %) и «ИТ, интернет, телеком» (50 %). При этом чаще всего сплетников в своих коллегах видят женщины, чем мужчины – 62 % против 57 %.

Катунь24