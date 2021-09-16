Катунь24: Туристов из Новосибирска наказали за надписи на скалах Алтая

Активисты общественного движения уже убрали «наскальную живопись» приезжих.

Фото: кадр из видео barnaul.insta

Случай произошёл в конце этого лета. Пара из Новосибирска остановилась на участке Чуйского тракта между селами Иня и Чуй-Оозы Онгудайского района и написала на придорожных камнях синей краской надпись «Ты готов? К слиянию городов Вязьма – Новосибирск!».

Житель республики, проезжавший мимо, стал свидетелем «творчества» приезжих. Он снял их на видео, которое позже опубликовал в соцсетях. Запись быстро разлетелась по интернету и стала поводом для проведения проверки прокуратурой. Позже по данному факту возбудили уголовное дело.

Административная комиссия Онгудайского района Республики Алтай назначила паре из Новосибирска штраф по 1,5 тысячи рублей каждому. Приговор туристам смягчили – они раскаялись и добровольно возместили причинённый ущерб в размере 7 тысяч рублей, сообщают в ведомстве.

Катунь24