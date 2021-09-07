Катунь24: Транспортную карту «Тройка» презентовали в администрации Барнаула

В администрации города обсудили предложение ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве и реализации совместных транспортных проектов.

Фото: официальный сайт Барнаула

По словам представителей банка, в настоящее время карта «Тройка» является инструментом для оплаты на всех видах транспорта общего пользования Москвы. Система также запущена в Тульской и Московской областях. В рамках пилотного проекта реализуется в Хабаровском и Пермском краях, Ярославской области и Ульяновске.

Главная цель проекта – повышение качества обслуживания пассажиров общественного транспорта/

По итогам встречи первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков поручил профильным комитетам изучить особенности использования данной платежной системы.

Катунь24