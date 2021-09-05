Катунь24: Туристы рассказали, чем им не нравится Алтай

Сервис SuperJob выяснил, чем чаще всего остаются недовольны посетители популярных туристических направлений России и что больше всего раздражает местных жителей в туристах.

Фото: pixabay.com

Опрос проводился среди тех, кто за последние три года посещал Краснодарский, Камчатский и Ставропольский края, Дагестан, Калининградскую область, «Золотое кольцо», Крым и Алтай.

Результаты опроса показали, что во всех вышеперечисленных регионах туристов раздражает дороговизна и отсутствие инфраструктуры.

На Алтае гостям не нравятся высокие цены, низкое качество дорог, а также мусор.

В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройку наиболее раздражающих туристов факторов вошло отношение местных жителей, по мнению респондентов, местные жители недовольны количеством приезжих. В Краснодарском крае и на Ставрополье, наоборот, туристы указывали на невоспитанность и хамство других туристов.

На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги, а в Калининградской области — переменчивая погода.

Опрос проводился в июле-августе 2021 года. Своё мнение высказали 2400 респондентов.

Катунь24