Катунь24: Тельцу лучше не давать воли своему языку, а Козерогу не стоит распалять свои страсти. Гороскоп на 4 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 4 сентября.

Овен может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто – достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Овну не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Тельцу лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

День у Близнецов обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Близнецам так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Близнецы и сами не заметят, как приукрасят свои достоинства настолько, что надолго обретут славу фантазера.

Вот день, когда благополучие Рака может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Раку также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Планы Льва могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Лев не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы – это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Девы, вынуждая ее плыть против течения. Сама же Дева в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Дева рискует набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

День у Весов полностью будет зависеть от того, с какой ноги они встанут. Встанут с нужной – день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанут не с той ноги – весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Скорпиону потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Скорпиона. Одним словом, в этот день Скорпиону лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до послезавтра. Послезавтра будет легче.

Голова Стрельца будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Стрельцу максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Козерогу не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Козерогу будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Козерога они будут играть только время от времени.

В течение дня Водолей не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Водолея, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Весь день Рыбы могут быть подвержены такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Рыб тоже будут проблемы, однако их реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Рыб было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у них все равно не получится.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24