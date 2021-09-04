Катунь24: Татьяна Голикова: Коллективный иммунитет от COVID-19 может сформироваться уже осенью

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на марафоне «Новое Знание» сообщила, что для этого необходимо привить более 90 млн человек.

Фото: ТАСС

«Чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80 % [привитых или переболевших] – это большая цифра, чуть более 90 млн человек», – отметила Татьяна Голикова.

Примерно 45,4 млн россиян привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Завершили вакцинацию уже 38,5 млн человек, ссылается на чиновницу ТАСС. Также она добавила, что формирование коллективного иммунитета «зависит целиком от нас с вами».

«Мы рассчитываем, что это будет осень», – заключила вице-премьер.

Катунь24