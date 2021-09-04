Катунь24: Такси без водителя появится в России к концу года

Отмечается, что коммерческое беспилотное такси появится в Москве, Сочи и Татарстане.

Фото: «Ведомости»

Проект по запуску беспилотников в коммерческую эксплуатацию разработан Минэкономразвития совместно с «Яндексом». Как сообщили представители организации, на первом этапе участвовать в программе будет компания «Яндекс.Испытания».

«Доход “Яндекс” будет получать с первого дня [запуска программы]. Поездки на беспилотном транспорте будут оплачиваться через приложение «Яндекс.Go». Тарифы установит компания», — сообщил представитель Минэкономразвития.

Запуск сервиса в Иннополисе (Татарстан) запланирован уже на 2021 год (восемь беспилотников), в Москве — на 2021-2022 годы (10 автомобилей). Всего за три года к программе планируется подключить до 1000 машин, что составит менее 1 % от количества участников дорожного движения в каждом отдельном регионе, пишут «Ведомости».

Чтобы отличить беспилотник в потоке транспорта, автомобили пометят знаком в виде белого равностороннего треугольника с чёрной буквой «А» («Автономное управление»), который будет приклеен на заднее стекло или крышку задней двери. Вызвать беспилотное такси можно будет через приложение «Яндекс.Go». Внутри салона должны быть указаны контакты для связи пассажиров с технической поддержкой сервиса.

В ближайшее время программа и проект постановления правительства будут направлены на согласование в Минтранс и МВД, а также властям регионов, где будет проводиться эксперимент.

Катунь24