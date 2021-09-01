Катунь24: Три города Алтайского края получат туристские дизайн-коды

Барнаул, Бийск и Белокуриха войдут в проект адаптации центров городов под запросы современных туристов, который запустят в России уже в 2021 году.

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В Ростуризме уточнили, что на эти цели заложено до 2024 года 12,3 млрд рублей. В программу адаптации войдут туристический дизайн-код центра города, вывески, навигация, проектирование пешеходных зон и велодорожек, уточняет ТАСС.

«В рамках своей компетенции управление края по развитию туризма и курортной деятельности заинтересовано в подготовке заявки от региона для участия в конкурсном отборе на поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» региональных программ по проектированию туристского кода центра города. В ближайшее время планируется совместно с органами исполнительной власти Барнаула, Бийска и Белокурихи обсудить возможные направления проектирования туристского кода центральных частей городов», – отметил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Развитие туризма в трёх городах региона обсудили во время визита в Алтайский край главы Ростуризма Зарины Догузовой 19 августа 2021 года.

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Евгений Дешевых также отметил, что работа по установке знаков навигации ведется в Алтайском крае с 2013 года: единообразные знаки для туристов устанавливают на всей территории региона. На данный момент установлено порядка 800 двуязычных туристских указателей к средствам размещения, историко-культурным объектам, достопримечательностям, объектам транспортной и социальной инфраструктуры.

Алтайский край ежегодно (не считая спада в 2020 году из-за пандемии) посещают не менее 2 млн туристов.

Катунь24