ГОРНЯК22 31.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Топ-5 красивых причесок на 1 сентября

Горняк22
4 часа Ago

Уже завтра настанет важный и волнующий день для всех школьников — 1 сентября. И каждой девочке хочется выглядеть красиво и стильно. А идеальные школьные прически на 1 сентября, тем более сделанные своими руками, безусловно прибавляют ощущение торжества и праздника.

Фото: nashemisto.dp.ua

Прически с бантами

Прически с бантами или лентами характерны не только для первоклашек, но и для учениц старших классов. 

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября1

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября2

Модные хвосты

Вы можете сделать боковой хвост и украсить его небольшой косой в форме розочки или же выполнить хвост из «пузырей». В любом случае комбинирование разных техник плетения с хвостами даст вам отличный результат.

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября3

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября4

Прически с косами

Коса не выходит из моды, а с годами лишь трансформируется и совершенствуется. Разного рода плетения выглядят завораживающе, особенно на длинных волосах.

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября5

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября6

Пучок

Для такого торжественного и официального праздника, как «День Знаний» отличным вариантом школьной прически может стать красивый пучок. Аккуратно собранные волосы создают ощущение дисциплины и прилежания, качеств, которые воспитывает школа.

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября7

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября8

Прически с локонами

Даже простой хвост, но с накрученными локонами смотрится весьма торжественно. А для тех, кому не поддаются плетения и сложные пучки, это просто находка.

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября9

Топ-5 красивых причесок на 1 сентября10

 

Надеемся, мы помогли вам подобрать прическу на такое важное событие.

 

По материалам

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: