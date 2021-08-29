Катунь24: Танцы на окнах: в барнаульском театре устроили оригинальный баттл

Он прошел в поддержку проекта «Новые танцы» на ТНТ, который стартует на телеканале сегодня, 28 августа 2021 года.

Фото: Скриншот из видео «Танцы ТНТ Барнаул»

Необычное шоу заметили вчера, 27 августа 2021 года, подписчики городских сообществ. В двух окнах Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина горожане увидели танцующие силуэты. Пространства подсвечивались двумя цветами: красным и синим, а на площадке перед библиотекой были две кнопки соответствующего цвета. Так, барнаульцы, нажимая на одну из них, выбирали: танец в каком окне им понравился больше. На интерактивном табло отражался результат голосования: баттл закончился со счётом 327:288 в пользу красной команды.

Так креативно в Барнауле представили проект «Новые танцы» на ТНТ. В этой программе участники будут выступать в формате очного баттла. Кастинг на шоу прошли более 4000 человек или 144 творческие единицы в четырёх категориях. Проигравший его участник сразу же покинет проект, победитель продолжит борьбу. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Премьерный выпуск программы пройдет на телеканале ТНТ сегодня, 28 августа 2021 года.

Катунь24