Катунь24: Три подростка угнали автомобиль у односельчанина в Алтайском крае

Покатавшись на нем по селу, мальчики оставили автомобиль на местности и скрылись.

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Инцидент случился в одном из сел Красногорского района в конце июня 2021 года. Трое несовершеннолетних 14 и 15 лет, гуляя вечером на улице, увидели автомобиль в огороде односельчанина. Они выкатили машину за ограду, завели ее и уехали. После, наездившись по селу, подростки оставили автомобиль на участке населенного пункта и скрылись, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Подростков обвиняют по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору». Обвиняемые признали свою вину во время предварительного следствия. Дело передано в суд для рассмотрения.

Катунь24