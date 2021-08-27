ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Три подростка угнали автомобиль у односельчанина в Алтайском крае

Горняк22
6 часов Ago

Покатавшись на нем по селу, мальчики оставили автомобиль на местности и скрылись.

Фото: pixabay.com

Инцидент случился в одном из сел Красногорского района в конце июня 2021 года. Трое несовершеннолетних 14 и 15 лет, гуляя вечером на улице, увидели автомобиль в огороде односельчанина. Они выкатили машину за ограду, завели ее и уехали. После, наездившись по селу, подростки оставили автомобиль на участке населенного пункта и скрылись, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Подростков обвиняют по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору». Обвиняемые признали свою вину во время предварительного следствия. Дело передано в суд для рассмотрения.

Катунь24

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