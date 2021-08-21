Катунь24: Tesla анонсировала выпуск робота-гуманоида в 2022 году
Уже в следующем году компания собирается выпустить собственного антропоморфного робота Tesla Bot, который будет помогать людям выполнять физическую и рутинную работу.
Фото: tesla.com
О презентации новинок рассказал глава компании Tesla на мероприятии, посвященном искусственному интеллекту, в калифорнийском городе Пало-Альто.
Высота робота составит 172 сантиметра, вес – 57 килограммов. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация.
Руками и ногами робота-гуманоида можно будет управлять с помощью 40 сервоприводов.
Илон Маск отметил, что устройство будет полезно в быту: он сможет ходить в магазин, приносить предметы и выполнять другие повседневные команды.
«Он будет построен людьми для людей. Он будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач», — цитирует Маска РИА Новости.