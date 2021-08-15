Катунь24: Трассу, соединяющую Алтайский край и Казахстан, отремотировали в регионе раньше срока

Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает региональный Минтранс.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

На участке между селами Курья и Саввушка дорожники выполнили фрезерование дорожного полотна, уложили верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия, произвели укрепление обочин, провели мероприятия по устройству пяти примыканий, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Работ начали в июне 2021 года, завершить должны были как переходящие в 2022 году. Однако из-за допфинансирвания подрядчик сдал объект уже в этом году. Стоимость работ составила более 60 млн рублей. В ведомстве уточнили, что это региональная трассаявляется значимой: она соединяет несколько районов Алтайского края с федеральной трассой А-322 и Республикой Казахстан.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае будет отремонтировано 111 объектов. На данные мероприятия было направлено около 5 млрд рублей.

Катунь24