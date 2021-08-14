Катунь24: Тонну апельсинов привезут в «Союзмультпарк» в честь дня рождения Чебурашки

Именно в коробке с этими фруктами, по истории Эдуарда Успенского, и нашли этого милого персонажа.

Фото: Скриншот из видео «Союзмультфильм»

Целую тонну апельсинов доставят в «Союзмультпарк» в день рождения «странной игрушки безымянной», 20 августа 2021 года. Чебурашка впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году. Кроме того, в праздничный день в парке презентуют парфюм, названный в честь героя, сообщает ТАСС.

Парфюм, названный в честь Чебурашки, презентуют 20 августа к 55-летию со дня создания героя. Об этом сообщила в среду пресс-служба «Союзмультпарка».

«В день 55-летия знаменитого персонажа в мультимедийном центре покажут оригинальную куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических лент, а также презентуют одноименный парфюм», — рассказали в пресс-службе парка.

Фильм «Крокодил Гена», в котором поселился всем полюбившийся герой, был создан в 1969 году на киностудии «Союзмультфильм» режиссером Романом Качановым.

Катунь24