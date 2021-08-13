Катунь24: Телец будет раздражаться по мелочам, а Деве вряд ли удастся избежать путаницы. Гороскоп на 13 августа

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 августа.

Овен сумеет сполна насладиться каждой минутой! Отвлекшись от дел, он погрузится в «здесь» и «сейчас». В этот день Овен не настроен торопиться – он находится в гармонии с миром и сумеет сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны сегодня вывести Овна из созерцательного, медитативного настроя – скорее всего, Овен найдет способ их отложить.

Телец способен то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам – крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Телец сумеет встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Телец способен дать волю чувствам: его реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше сегодня Тельцу погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые ему под силу решить в одиночку.

Близнецы способны покорить своим обаянием всех! День наделяет их умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает их превосходными ораторами. Если Близнецы планировали поделится с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого им не придумать! И пусть сегодня они склонны преувеличивать и фантазировать прямо на ходу – именно это и станет их волшебным ключом к сердцам окружающих.

Рак способен взяться за массу важных и интересных дел! Особенно его будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Рака будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять! Однако не успеет он взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще… За рассуждениями о том, какая из них лучше, Рак сегодня вряд ли сумеет довести хотя бы одну до конца.

Не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды гороскопа не будут склонять Льва к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато его яркая фантазия не будет знать преград! Льву сегодня будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?

Деве вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами! Возможно, она незаметно превысила свой бюджет, сделала не ту покупку или же существует неясность с ее счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Дева должна быть к этому готова. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться сегодня самостоятельно исправить ситуацию – поверьте, будет только хуже. Если же Дева не может ждать, ей придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.

Весам может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Весам гениальными, звезды гороскопа советуют им умерить свой пыл: сегодня есть большая вероятность того, что Весы принимают желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.

Скорпиону не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Скорпион просто не сможет ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато сегодня у Скорпиона будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.

Звезды гороскопа советуют Стрельцу вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Стрельцу стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Его мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал – на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты – вот то, что способно сегодня сделать Стрельца по-настоящему счастливым! В отличие от работы и скучных будничных дел.

Звезды гороскопа советуют Козерогу серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью – на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы сегодня ни был сон – даже совсем фантастическим – звезды гороскопа советуют Козерогу, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим!

Водолей наконец-то сможет утолить свою жажду общения! День склоняет его к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Водолей сегодня хочет повеселиться, ему следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что он включен в список приглашенных на вечеринку. И главное – не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.

Рыбы рискуют пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим «кем-то» окажутся они сами! Выбить их из колеи и заставить переживать сегодня способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды гороскопа советуют Рыбам не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли – это все-таки не гильотина, а анальгин.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24