Катунь24: Трудовые коллективы Алтайского края приглашают на соревнования по северной ходьбе

Цель проекта – приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому и активному образу жизни с помощью северной ходьбы.

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Масштабный корпоративный проект по северной ходьбе, который реализуют второй год, пройдёт более чем в 43 регионах страны, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Северной ходьбой в Алтайском крае занимаются более пяти тысяч человек в Бийске, Рубцовске, Славгороде, Павловском, Смоленском, Советском районах. На участие в корпоративном проекте заявились девять трудовых коллективов из Рубцовска, Барнаула, Бийска и Заринска. Для этих команд пройдут открытые уроки по технике северной ходьбы: 14 августа – в Заринске (новый стадион), в Барнауле (парк «Юбилейный»), 15 августа – в Бийске (лесопарковая зона спорткомплекса «Заря»), 20 августа – в Рубцовске. После открытых уроков команды смогут принять участие в онлайн-курсе обучения, который будет вести профессор Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта Андрей Волков. Координатором проекта в Алтайском крае является сертифицированный инструктор Добровольного физкультурного союза по северной ходьбе, председатель Алтайской краевой общественной организации «Клуб скандинавской ходьбы «Атазар» Лариса Зарубина.

Участниками проекта могут стать работники предприятий и государственных учреждений. Те, кому знакома северная (скандинавская) ходьба, и те, кто только мечтает овладеть этой спортивной дисциплиной. Для новичков инструкторы проекта проведут ознакомительные уроки. На тех предприятиях, где сформируют команды из числа сотрудников, совершенствовать технику северной ходьбы будут на подготовительных тренировках. Для участия в проекте приглашают инструкторов по северной (скандинавской) ходьбе, которые также могут выставить свою команду в соответствии с условиями соревнований.

Региональный этап всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» пройдёт 26 сентября 2021 года в Барнауле. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте dobrofiz.ru.

Катунь24