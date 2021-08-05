Катунь24: Трофим Бессоник: традиции и приметы на 5 августа

5 августа Православная церковь почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане. На суде они отказались принести жертву идолам и исповедали себя христианами.

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После жестоких истязаний, во время которых мученикам перебили голени, их бросили в огонь, но с Божьей помощью они вышли из огня невредимыми и начали ещё больше прославлять Христа. Мучители поняли, что не смогут сломить волю святых исповедников, поэтому обезглавили их.

Традиции и обычаи

Народное название этой даты:

Трофим;

Трофимов день;

Трофим Бессонник;

калинники-малинники;

страда.

В народе святого Трофима прозвали Бессонником потому, что отдыхать 5 августа было некогда, ведь это время усиленных сельскохозяйственных работ. Наши предки переживали, чтобы работа не стояла. Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле. Августовская жатва была в разгаре, отдыхать было некогда: «Если идёт работа, спать неохота».

Крестьяне помнили, что в полдень работать нельзя, так как над полем летают полевые духи – полудницы, символизирующие солнечный удар. Их представляли в виде девушек с длинными волосами, одетых в белые одежды или в виде старухи. Крестьян, которые работали в полдень, полудница могла наказать. Поэтому в это время всегда шли домой подкрепиться и немного отдохнуть.

На Трофима девушки собирали ягоды малины и калины, из них пекли пироги. В деревнях справляли Калинки-Малинки. Ягоды калины и малины в народе считались непростыми: верили, что попробуешь малину – станешь хмельным от любви, а раскусишь калину – изведен любовью будешь.

На Руси всегда ценили калину, потому что она обладает целебными свойствами. Из неё готовили лечебные средства и снадобья. Полезными свойствами обладают не только ягоды, но и цветы, семена и кора растения. Калину используют при лечении заболеваний сердца и сосудов, пищеварительной системы и органов дыхания. С помощью ягод лечат простуду, они эффективны в борьбе с воспалительными процессами. В них содержится много витаминов A и C, а также других полезных веществ. Калину используют в качестве мочегонного и общеукрепляющего средства. Настоем из цветков можно вылечить кожные заболевания.

Девушки, желающие, чтобы у них не было отбоя от парней, умывались утром калиновым соком. А вот рубить ветки калины в это день – к большому несчастью.

Не менее полезна и малина, которую используют в борьбе с простудными заболеваниями. В ягоде содержится много витамина C. Она обладает противовоспалительным свойством, помогает улучшить аппетит и нормализовать работу органов ЖКТ, укрепить сосуды.

Съесть сырую ягоду калины в этот день – к неудачам на любовном фронте. Поэтому её предпочитали кушать в переработанном виде до самой осени. Если же вы мечтаете о взаимности в любви, то стоит отведать малину.

Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя. Считалось, что в этот день русалки водят хороводы и горе тому, кто попадётся им на глаза. Они могут напустить болезнь или защекотать до смерти.

Толкование снов

Сон с 4 на 5 августа в точности сбудется в скоро времени. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня. Важно и то, что вам приснилось:

бык – страда будет затяжной, а год выдастся неурожайным;

хлеб, особенно чёрствый – к ссорам и неприятностям;

больные глаза – к неприятной встрече;

сумасшествие – к позору;

океан – к угрозам со стороны представителей власти;

гнать стадо – разбогатеете;

гроб – к долгой жизни;

полынь – к огорчению;

улитка – к спокойной и размеренной жизни;

полный кувшин – к застолью;

делать грядки – к смерти;

копать землю – к деньгам;

топтать насекомых – к болезни ног;

врач или медсестра – к крепкому здоровью.

Приметы и поверья

В этот день нельзя долго спать и лениться, иначе ничего не успеешь сделать. Туман вечером по земле стелется – к жаре. Много звезд на небе – через несколько дней будет дождь. Филин ухает громко – к похолоданию. Если паук свою паутину направляет в сторону севера – скоро похолодает, а если на юг – грядет потепление. На рассвете ярко звёзды мерцают – через несколько дней начнутся дожди.

Люди, рожденные 5 августа, очень влюбчивые. Им покровительствует тополь. В трудную минуту нужно подойти к дереву и обнять его или посидеть под его кронами. Это поможет взять себя в руки и отыскать выход из сложившейся ситуации. В качестве талисмана людям, появившимся 5 августа, следует носить топаз.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24