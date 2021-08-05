Катунь24: Трофим Бессоник: традиции и приметы на 5 августа
5 августа Православная церковь почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане. На суде они отказались принести жертву идолам и исповедали себя христианами.
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После жестоких истязаний, во время которых мученикам перебили голени, их бросили в огонь, но с Божьей помощью они вышли из огня невредимыми и начали ещё больше прославлять Христа. Мучители поняли, что не смогут сломить волю святых исповедников, поэтому обезглавили их.
Традиции и обычаи
Народное название этой даты:
- Трофим;
- Трофимов день;
- Трофим Бессонник;
- калинники-малинники;
- страда.
В народе святого Трофима прозвали Бессонником потому, что отдыхать 5 августа было некогда, ведь это время усиленных сельскохозяйственных работ. Наши предки переживали, чтобы работа не стояла. Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле. Августовская жатва была в разгаре, отдыхать было некогда: «Если идёт работа, спать неохота».
Крестьяне помнили, что в полдень работать нельзя, так как над полем летают полевые духи – полудницы, символизирующие солнечный удар. Их представляли в виде девушек с длинными волосами, одетых в белые одежды или в виде старухи. Крестьян, которые работали в полдень, полудница могла наказать. Поэтому в это время всегда шли домой подкрепиться и немного отдохнуть.
На Трофима девушки собирали ягоды малины и калины, из них пекли пироги. В деревнях справляли Калинки-Малинки. Ягоды калины и малины в народе считались непростыми: верили, что попробуешь малину – станешь хмельным от любви, а раскусишь калину – изведен любовью будешь.
На Руси всегда ценили калину, потому что она обладает целебными свойствами. Из неё готовили лечебные средства и снадобья. Полезными свойствами обладают не только ягоды, но и цветы, семена и кора растения. Калину используют при лечении заболеваний сердца и сосудов, пищеварительной системы и органов дыхания. С помощью ягод лечат простуду, они эффективны в борьбе с воспалительными процессами. В них содержится много витаминов A и C, а также других полезных веществ. Калину используют в качестве мочегонного и общеукрепляющего средства. Настоем из цветков можно вылечить кожные заболевания.
Девушки, желающие, чтобы у них не было отбоя от парней, умывались утром калиновым соком. А вот рубить ветки калины в это день – к большому несчастью.
Не менее полезна и малина, которую используют в борьбе с простудными заболеваниями. В ягоде содержится много витамина C. Она обладает противовоспалительным свойством, помогает улучшить аппетит и нормализовать работу органов ЖКТ, укрепить сосуды.
Съесть сырую ягоду калины в этот день – к неудачам на любовном фронте. Поэтому её предпочитали кушать в переработанном виде до самой осени. Если же вы мечтаете о взаимности в любви, то стоит отведать малину.
Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя. Считалось, что в этот день русалки водят хороводы и горе тому, кто попадётся им на глаза. Они могут напустить болезнь или защекотать до смерти.
Толкование снов
Сон с 4 на 5 августа в точности сбудется в скоро времени. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня. Важно и то, что вам приснилось:
- бык – страда будет затяжной, а год выдастся неурожайным;
- хлеб, особенно чёрствый – к ссорам и неприятностям;
- больные глаза – к неприятной встрече;
- сумасшествие – к позору;
- океан – к угрозам со стороны представителей власти;
- гнать стадо – разбогатеете;
- гроб – к долгой жизни;
- полынь – к огорчению;
- улитка – к спокойной и размеренной жизни;
- полный кувшин – к застолью;
- делать грядки – к смерти;
- копать землю – к деньгам;
- топтать насекомых – к болезни ног;
- врач или медсестра – к крепкому здоровью.
Приметы и поверья
- В этот день нельзя долго спать и лениться, иначе ничего не успеешь сделать.
- Туман вечером по земле стелется – к жаре.
- Много звезд на небе – через несколько дней будет дождь.
- Филин ухает громко – к похолоданию.
- Если паук свою паутину направляет в сторону севера – скоро похолодает, а если на юг – грядет потепление.
- На рассвете ярко звёзды мерцают – через несколько дней начнутся дожди.
Люди, рожденные 5 августа, очень влюбчивые. Им покровительствует тополь. В трудную минуту нужно подойти к дереву и обнять его или посидеть под его кронами. Это поможет взять себя в руки и отыскать выход из сложившейся ситуации. В качестве талисмана людям, появившимся 5 августа, следует носить топаз.
По материалам vsyamagik.ru