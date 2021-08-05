Катунь24: Тела двух жителей Алтайского края извлекли из утонувшего автомобиля

54-летнего мужчину и 40-летнюю женщину без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в затопленной машине днём 3 августа 2021 года.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

По данным регионального Следственного комитета, погибший водитель машины отдыхал на берегу реки Алей со своей знакомой 2 августа 2021 года. Когда они собрались уезжать, машина, стоящая в положении режима движения, покатилась в реку.

Предварительной причиной смерти людей называют утопление. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Уточнение причин произошедшего и расследование дела продолжается.

Катунь24