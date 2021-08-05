Катунь24: Тело пропавшего в Катуни инструктора обнаружили на Алтае

Тело инструктора по рафтингу Марсела Сталбекова во время сплава нашли туристы, сообщили его коллеги в Facebook.

Фото: facebook.com/ninadobrynchenko Embedded video for Тело пропавшего в Катуни инструктора обнаружили на Алтае

Рафт с Марселем Сталбековым, а также другими туристами перевернулся на пороге Тельдекпень-2 (около поселка Ороктой Республики Алтай, чуть ниже устья реки Эдиган) 20 июля 2021 года. За перевернувшейся лодкой следом шла вторая, однако, по словам родственников, никто из туристов не помог ему выбраться из воды. Ранее в «Инцидент Барнаул» опубликовали видео, на котором заметно, что погибший всплыл из воды. Часть туристов при этом посчитала, что они видели просто пустой жилет.

Мама погибшего инструктора прилетела в Республику Алтай, чтобы разобраться в ситуации. По словам коллег и родственников погибшего, расследование по делу на данный момент не ведётся, «туристов не опрашивают, директора компании «Мастерафт» и второго инструктора даже не пытаются привлечь к ответственности».

Тело Марселя Сталбекова выдали матери, которая хочет похоронить сына на родине в Киргизии.

Катунь24