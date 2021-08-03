Катунь24: Традиционная встреча в небе состоялась: как встретили День ВДВ алтайские десантники

Сегодня, 2 августа, в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Ежегодно этот праздник сопровождается концертами и шествием уволенных в запас десантников. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия решили не проводить. Однако традиционная встреча в небе всё же состоялась. Наш бесстрашный корреспондент Тата Геворгян узнала подробности и даже прыгнула с парашютом!

Фото: Катунь 24 Embedded video for Традиционная встреча в небе состоялась: как встретили День ВДВ алтайские десантники

На счету Алексея Павлинова 23 прыжка, и каждый, по его мнению, особенный. Любовь к небу появилась еще в детстве, а мечта сбылась в 99-м, когда призвали на службу в Воздушно-десантные войска.

В 2000 году Алексей участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Состоит в ветеранской организации, помогает матерям погибших, участвует в проведении городских и краевых спортивных мероприятий. Свободное время посвящает спорту. Ежегодно 2 августа приезжает в авиаклуб глотнуть свежего воздуха.

Или вновь испытать чувство свободы в воздухе. Ежегодно на аэродром приезжает около полусотни десантников отметить праздник. Сезон начинается ещё в мае. Здесь практикуются воспитанники барнаульской лётной школы и военно-патриотических клубов со всего края и Республики Алтай. Кроме того, прыгнуть с парашютом может любой желающий.

Любителей больше, чем профессионалов, но в авиаклубе рады всем неравнодушным к авиаспорту. Узнать всю информацию о прыжках можно на официальном сайте аэродрома Лесной. Если решились, проходим регистрацию и медосмотр и идем на инструктаж, разбираем все возможные ситуации в воздухе.

Инструкторы шутят, 3 минуты полета ты орёл, всё остальное время — лошадь. Ждёшь прыжок на земле уже в снаряжении. Стандартный комплект Д-10 — основной и запасной парашют — весит около 12 килограммов. И об этих неудобствах забываешь, когда поднимаешься в воздух.

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