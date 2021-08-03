Катунь24: Травмпункт горбольницы № 2 в Бийске закрыли

Теперь бийчанам придётся обращаться с травмами в другое медучреждение.

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Как сообщает «Бийский рабочий», травмпункт городской больницы № 2 закрыли в связи с оптимизацией. Горожанам с травмами руки, ноги, позвоночника, таза, грудной клетки, а также с черепно-мозговыми и челюстнолицевыми травмами теперь необходимо обращаться в травмпункт ЦГБ, расположенный на улице Садовой, 210.

С травмами уха, горла, носа и глаз бийчанам следует обращаться в отоларингологическое или офтальмологическое отделение КГБУЗ «Городская больница № 4» (приёмное отделение), расположенное на ул. Разина, 61.

Катунь24