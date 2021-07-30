Катунь24: Три новые школы появятся в Бийске и Барнауле

Свою работу они должны начать уже в 2023 году.

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Новые школы в регионе появятся по поручению президента России Владимира Путина. Так, в регионе уже планируют строительство двух школ в Барнауле: на 550 мест на улице Взлётной, 56; на 1100 мест в Барнауле на улице Попова, 130. Третья школа на 350 мест появится в Бийске на улице Волочаевской, 6. Эти объекты будут возведены на основе концессионных соглашений, уточнили в региональном Минобрнауки.

С 2018 по 2020 год в Алтайском крае возвели 8 школ почти на 3000 новых мест, в том числе 4 школы общей мощностью почти 2000 мест построены в рамках национального проекта «Образование». Помимо этого, в рамках краевой адресной инвестиционной программы специалисты разрабатывают 15 новых проектов по строительству школ общей мощностью более 7000 мест.

Катунь24