Катунь24: Три трамвая изменят свои маршруты в выходные в Барнауле

Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети в районе домов № 155а и № 128 на проспекте Ленина.

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Поэтому в выходные дни в обоих направлениях закроют движение трамваев на проспекте Ленина от улицы Северо-Западной до улицы Кулагина. Трамваи не будут ходить по участку с 22:00 23 июля до 5:00 26 июля.

Трамваи будут ходить по следующему маршруту:

Трамвай № 1: конечная станция «Докучаево» – ул. Попова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Советской армии – конечная станция «Депо № 1».

Трамвай № 3: конечная станция «Барнаульский пивоваренный завод» – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – конечная станция «Поток».

Трамвай № 7: конечная станция «Депо № 3» – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Советской армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – проспект Красноармейский – Змеиногорский тракт – конечная станция «Кордон».

Трамвай № 4 будет работать без изменений и перевозить горожан до 22:00, отметили в городской администрации.

Пассажиров электротранспорта просят заранее выбирать маршруты следования.

Катунь24