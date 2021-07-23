Катунь24: Тельцу необходимо избавиться от стереотипов, а Лев может испытывать внутренний конфликт. Гороскоп на 23 июля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 июля.

День пройдет для Овна под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Овна сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

В любых делах Тельцу просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Тельца, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Близнецы рискуют посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся им важными. Это может касаться их личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Близнецы способны кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Близнецы могут спокойно пройти мимо того, что сегодня их так взволновало.

День, когда Рак может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Рака ощущение дежавю. Или же напротив, Рак сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, сегодня ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Лев может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, – какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Льву сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ «да», возможно, Льву пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Окружающие будут настроены по отношению к Деве очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ей по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Дева зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Деве следует сделать все, чтобы к ее действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Дева имеет все шансы оказаться крайней.

Удивительный день, когда в делах Весам не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что они могут полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Весы введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Скорпиону стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Скорпион уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Скорпион не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Не исключено, что сегодня Стрельцу придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Стрельцу стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Козерогу потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Козерог сегодня не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Козерог сегодня может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Звезды гороскопа не советуют Водолею вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Водолей пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Водолеев, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Рыбы могут вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг них будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Рыбы же неожиданно для себя попробуют сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедные Рыбы могут чувствовать себя как между молотом и наковальней!

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24